CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu? Cemil Tugay konuştu

CHP'de gelecek seçimler için cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürüyor. Farklı isimlerin anıldığı adaylara yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'dan da bir açıklama geldi. Tugay, net olarak Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı.

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2028 cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP'de aday tartışmaları sürerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Ekrem İmamoğlu'na destek geldi.

Cemil Tugay, Gazete Pencere Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan’ın sorularını cevapladı. Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde kiminle kazanır?" sorusuna Ekrem İmamoğlu yanıtı verdi.

Tugay, İmamoğlu için "Seçim birden fazla kişiyle kazanılabilir ama aday olarak en güçlüsünü çıkarmamız lazım. Şu anda Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor. İmamoğlu'nun toplumda çok geniş desteği var. Gittiği her oramda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tugay, röportajda erken seçim iddialarına da yanıt verdi. Erken seçimi kesinlikle beklediğini söyleyen Tugay, ekonomideki iyileşmeyle birlikte AK Parti'nin de böyle bir karar alacağını iddia etti.