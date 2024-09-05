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MİT'ten Kamışlı'da operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kamışlı'da operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Dijwar Tekoşin" kod adlı Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Dinç, 2008-2015 yılları arasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme" suçları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Suriye'ye 2015'te yasa dışı yollardan geçerek terör örgütü PKK/YPG'ye katılan Dinç'in, güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği belirlendi.

MİT'in saha ajanları tarafından Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunduğu tespit edilen terörist Dinç, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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