İzmir Körfezi Bilim Kurulu ilk kez toplanıyor! Murat Kurum: Amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazla

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin sebeplerinin araştırılması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu, Bakan Murat Kurum başkanlığında bugün toplanacak. Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nde incelemelerde bulundu ardından yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylüyorum. Denizdeki, atıksu kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır." dedi. Kurum, "İzmir Körfezimiz ölmektedir. Sorumluları İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz diyen ama görevdeyken tek bir adım atmayanlardır" dedi.

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İzmir Körfezi’nde 20 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan balık ölümleri nedeniyle İzmir İç Körfez'de su kalitesinin tespit edilmesi amacıyla ivedi olarak çalışma başlatılmıştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı uzman ekiplerce deniz suyu numuneleri alınarak anlık izleme sonuçlarına bağlı olarak yapılan ilk değerlendirmelere göre, İzmir Körfezi’nin su kalitesinin oldukça kötü durumda olduğu tespit edildi.

İzmir Körfezi’nde yaşanan kirliliğin sebeplerinin araştırılması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla Bilim Kurulu oluşturuldu.

Bakan Kurum başkanlığında ilk toplantı

Bilim insanlarının da yer aldığı “İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu” ilk toplantısını bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında gerçekleştirecek. İzmir Körfezi’nde yapılacak çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla toplanacak İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısına, milletvekilleri, bölge belediye başkanları, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve oda temsilcilerinin de arasında olduğu 60’tan fazla yetkili isim davet edildi. Bilim heyetinde TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy’un yanı sıra 9 üniversiteden 20 bilim insanının yer alması ve çözüm önerilerine katkı sağlaması bekleniyor.

Murat Kurum: "Denizdeki amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat fazla"

Kurum, Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi TÜBİTAK Gemisi ile Körfez'deki incelemelere katıldı. Bakan Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum'un açıklamaları şöyle:

Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün, çok anlamlı bir zaman diliminde, İzmir’in Kurtuluş Haftası’nda, Güzel İzmir’imizdeyiz.

Bildiğiniz gibi; yakın zamanda İzmir Körfezi’miz, yeniden toplu balık ölümleriyle, kötü koku ve görüntülerle gündeme gelmişti.

Biz de bugün TÜBİTAK Gemimizdeyiz. Hepimizin içini sızlatan o görüntüleri ve sebeplerini yerinde görmek için; bilim insanlarımızla, valimizle, belediyelerimizle gerekli saha çalışmalarımızı yapıyoruz.

İzmir Körfezimiz, dünyanın göz bebeği olan bir tabiat harikasıdır. Kurtuluş savaşında düşmanın denize döküldüğü yer burasıdır. Mavi Vatan’ımızın en anlamlı noktası, en muhteşem bölgesidir. Bağımsızlığımızın simge mekânıdır. Burası; birbirinden güzel adalarıyla, tuzlaları, dalyanlarıyla; kuş cenneti ve lagünleriyle, tam bir cennet parçasıdır.

Maalesef bugün; sıraladığım tüm bu güzellikler tehlike altındadır, adeta can çekişmektedir. İzmir Körfezimiz, karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamamaktadır. Balıklarımız toplu ölümler yaşamaktadır.

Bakanlık olarak geçtiğimiz günlerde; bu acı durumun sebeplerini incelemek için harekete geçtik. Körfezin farklı noktalarında deniz suyu numuneleri aldık.

Üzülerek söylüyorum. Denizdeki, atıksu kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır.

Yani bu ne demek? Evsel ve endüstriyel atıklar suya arıtılmadan karıştırılıyor demek. Bu da beraberinde koku problemini getirmekte, insan sağlığını tehdit etmektedir.

"Körfezimizin bazı bölgelerinde yaşam kalmamış"

Denizdeki oksijene baktığımızda da benzer bir manzarayla karşılaşıyoruz. İzmir Körfezindeki oksijen seviyesi 6 miligram/litre olması gerekirken, bu seviye 1,8’e, yer yer 0’a kadar düşmüştür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzleme Sonuçları’nda da; kirlilik parametrelerinin; özellikle 2020 yılından sonra ciddi artış gösterdiği görülmüştür.

Şu anda İç Körfez’de; toplam fosfor, Klorofil-a ve Amonyum azotu gibi zararlı maddeler; sınır değerlerinden tam 2 kat daha fazladır. Maalesef İç Körfezimizde; denizdeki su hareketliliği ve sirkülasyonu artık durma noktasına gelmiştir.

Altını çizerek ifade etmek gerekirse; şu anda Körfezimizin bazı bölgelerinde yaşam kalmamıştır. Balıklarımız, oksijensiz kaldıkları için ölmüştür.

Körfezimize dökülen 7 derenin durumuna baktığımızda da sonucun içler acısı olduğunu görüyoruz. Bugün derelerdeki su, “organik kirlilik” açısından tarihin en kötü durumundadır.

İki önemli hususun altını çizmek istiyorum. Bildiğiniz gibi; İzmir Körfezi’ni temizlemek için Büyük Kanal Projesi yapılmıştı. Bu projede; yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesinin birleştirilmiş olması nedeniyle; tam 5,5 kat daha fazla kirli ve katı madde denize akmaktadır. Bu denizimiz için hakikaten hayati bir sorundur.

"13 ayrı ceza uyguladık"

Yine; Çiğli atıksu arıtma tesisinin verimli işletilememesi de ayrı bir problemdir. Bakanlık olarak; Çiğli Atıksu Arıtma tesisi düzgün işletilmediği için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni defalarca uyardık. Son 5 senede 6 milyon liradan fazla tutarda, 13 ayrı ceza uyguladık.

Bu cezaların sebebi, tesisin düzgün çalıştırılmaması; İzmir Körfezi’ni her gün önceki günden daha fazla kirletmesidir. Buraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden daha 12 gün önce, yani 23 Ağustos’ta yine numune aldık. Analiz sonucu bizi yine üzmüştür. Çünkü tesisteki katı madde değeri olması gereken limitin tam 4 katına çıkmıştır.

Peki, bu sorun neden ortaya çıkıyor, vatandaşımıza basitçe izah edeyim. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kurulu kapasitesi, günde yaklaşık 605.000 metreküptür.

Ama tesise gelen atıksu miktarı günlük 700.000 metreküpü aşmaktadır.

Kurulda kimler yer alacak?

Bilim insanları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Denizcilik Genel Müdürlüğü

TCDD Genel Müdürlüğü

Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Toplantıya davet edilen belediye başkanları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Balçova Belediye Başkanlığı

Bayraklı Belediye Başkanlığı

Çiğli Belediye Başkanlığı

Güzelbahçe Belediye Başkanlığı

Menemen Belediye Başkanlığı

Karşıyaka Belediye Başkanlığı

Konak Belediye Başkanlığı

Bilim heyetinin üyeleri

Prof. Dr. Barış SALİHOĞLU – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Burcu ÖZSOY - TÜBİTAK MAM Başkanı

Prof. Dr. Güçlü İNSEL - İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat GÜNDÜZ - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray ÇAĞLAR - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Esin SUZER - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa YÜCEL - Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Canan ERONAT - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa DOĞAN - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU - İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Aliye Suna ERSES YAY - Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR- Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Bergüzar ÖZBAHÇECİ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. B. Gültekin SINIR - Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru Yeşim ÖZKAN - Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Ergün TAŞKIN - Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Şermin AÇIKÇINAR - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)

Prof. Dr. Azize AYOL - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)

Bakanlığa bağlı, çalışmaları yürütecek birimler

TVK Genel Müdürlüğü

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Türkiye Çevre Ajansı