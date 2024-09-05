İzmir Körfezi Bilim Kurulu ilk kez toplanıyor! Murat Kurum: Amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazla
İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin sebeplerinin araştırılması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu, Bakan Murat Kurum başkanlığında bugün toplanacak. Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nde incelemelerde bulundu ardından yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylüyorum. Denizdeki, atıksu kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır." dedi. Kurum, "İzmir Körfezimiz ölmektedir. Sorumluları İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz diyen ama görevdeyken tek bir adım atmayanlardır" dedi.Abone ol
İzmir Körfezi’nde 20 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan balık ölümleri nedeniyle İzmir İç Körfez'de su kalitesinin tespit edilmesi amacıyla ivedi olarak çalışma başlatılmıştı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı uzman ekiplerce deniz suyu numuneleri alınarak anlık izleme sonuçlarına bağlı olarak yapılan ilk değerlendirmelere göre, İzmir Körfezi’nin su kalitesinin oldukça kötü durumda olduğu tespit edildi.
İzmir Körfezi’nde yaşanan kirliliğin sebeplerinin araştırılması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla Bilim Kurulu oluşturuldu.
Bakan Kurum başkanlığında ilk toplantı
Bilim insanlarının da yer aldığı “İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu” ilk toplantısını bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında gerçekleştirecek. İzmir Körfezi’nde yapılacak çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla toplanacak İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısına, milletvekilleri, bölge belediye başkanları, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve oda temsilcilerinin de arasında olduğu 60’tan fazla yetkili isim davet edildi. Bilim heyetinde TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy’un yanı sıra 9 üniversiteden 20 bilim insanının yer alması ve çözüm önerilerine katkı sağlaması bekleniyor.
Murat Kurum: "Denizdeki amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat fazla"
Kurum, Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi TÜBİTAK Gemisi ile Körfez'deki incelemelere katıldı. Bakan Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum'un açıklamaları şöyle:
Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün, çok anlamlı bir zaman diliminde, İzmir’in Kurtuluş Haftası’nda, Güzel İzmir’imizdeyiz.
Bildiğiniz gibi; yakın zamanda İzmir Körfezi’miz, yeniden toplu balık ölümleriyle, kötü koku ve görüntülerle gündeme gelmişti.
Biz de bugün TÜBİTAK Gemimizdeyiz. Hepimizin içini sızlatan o görüntüleri ve sebeplerini yerinde görmek için; bilim insanlarımızla, valimizle, belediyelerimizle gerekli saha çalışmalarımızı yapıyoruz.
İzmir Körfezimiz, dünyanın göz bebeği olan bir tabiat harikasıdır. Kurtuluş savaşında düşmanın denize döküldüğü yer burasıdır. Mavi Vatan’ımızın en anlamlı noktası, en muhteşem bölgesidir. Bağımsızlığımızın simge mekânıdır. Burası; birbirinden güzel adalarıyla, tuzlaları, dalyanlarıyla; kuş cenneti ve lagünleriyle, tam bir cennet parçasıdır.
Maalesef bugün; sıraladığım tüm bu güzellikler tehlike altındadır, adeta can çekişmektedir. İzmir Körfezimiz, karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamamaktadır. Balıklarımız toplu ölümler yaşamaktadır.
Bakanlık olarak geçtiğimiz günlerde; bu acı durumun sebeplerini incelemek için harekete geçtik. Körfezin farklı noktalarında deniz suyu numuneleri aldık.
Üzülerek söylüyorum. Denizdeki, atıksu kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır.
Yani bu ne demek? Evsel ve endüstriyel atıklar suya arıtılmadan karıştırılıyor demek. Bu da beraberinde koku problemini getirmekte, insan sağlığını tehdit etmektedir.
"Körfezimizin bazı bölgelerinde yaşam kalmamış"
Denizdeki oksijene baktığımızda da benzer bir manzarayla karşılaşıyoruz. İzmir Körfezindeki oksijen seviyesi 6 miligram/litre olması gerekirken, bu seviye 1,8’e, yer yer 0’a kadar düşmüştür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzleme Sonuçları’nda da; kirlilik parametrelerinin; özellikle 2020 yılından sonra ciddi artış gösterdiği görülmüştür.
Şu anda İç Körfez’de; toplam fosfor, Klorofil-a ve Amonyum azotu gibi zararlı maddeler; sınır değerlerinden tam 2 kat daha fazladır. Maalesef İç Körfezimizde; denizdeki su hareketliliği ve sirkülasyonu artık durma noktasına gelmiştir.
Altını çizerek ifade etmek gerekirse; şu anda Körfezimizin bazı bölgelerinde yaşam kalmamıştır. Balıklarımız, oksijensiz kaldıkları için ölmüştür.
Körfezimize dökülen 7 derenin durumuna baktığımızda da sonucun içler acısı olduğunu görüyoruz. Bugün derelerdeki su, “organik kirlilik” açısından tarihin en kötü durumundadır.
İki önemli hususun altını çizmek istiyorum. Bildiğiniz gibi; İzmir Körfezi’ni temizlemek için Büyük Kanal Projesi yapılmıştı. Bu projede; yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesinin birleştirilmiş olması nedeniyle; tam 5,5 kat daha fazla kirli ve katı madde denize akmaktadır. Bu denizimiz için hakikaten hayati bir sorundur.
"13 ayrı ceza uyguladık"
Yine; Çiğli atıksu arıtma tesisinin verimli işletilememesi de ayrı bir problemdir. Bakanlık olarak; Çiğli Atıksu Arıtma tesisi düzgün işletilmediği için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni defalarca uyardık. Son 5 senede 6 milyon liradan fazla tutarda, 13 ayrı ceza uyguladık.
Bu cezaların sebebi, tesisin düzgün çalıştırılmaması; İzmir Körfezi’ni her gün önceki günden daha fazla kirletmesidir. Buraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden daha 12 gün önce, yani 23 Ağustos’ta yine numune aldık. Analiz sonucu bizi yine üzmüştür. Çünkü tesisteki katı madde değeri olması gereken limitin tam 4 katına çıkmıştır.
Peki, bu sorun neden ortaya çıkıyor, vatandaşımıza basitçe izah edeyim. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kurulu kapasitesi, günde yaklaşık 605.000 metreküptür.
Ama tesise gelen atıksu miktarı günlük 700.000 metreküpü aşmaktadır.
Kurulda kimler yer alacak?
Bilim insanları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Denizcilik Genel Müdürlüğü
TCDD Genel Müdürlüğü
Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Toplantıya davet edilen belediye başkanları
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Balçova Belediye Başkanlığı
Bayraklı Belediye Başkanlığı
Çiğli Belediye Başkanlığı
Güzelbahçe Belediye Başkanlığı
Menemen Belediye Başkanlığı
Karşıyaka Belediye Başkanlığı
Konak Belediye Başkanlığı
Bilim heyetinin üyeleri
Prof. Dr. Barış SALİHOĞLU – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Burcu ÖZSOY - TÜBİTAK MAM Başkanı
Prof. Dr. Güçlü İNSEL - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Murat GÜNDÜZ - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray ÇAĞLAR - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Esin SUZER - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YÜCEL - Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Canan ERONAT - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa DOĞAN - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU - İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Aliye Suna ERSES YAY - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR- Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Bergüzar ÖZBAHÇECİ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. B. Gültekin SINIR - Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru Yeşim ÖZKAN - Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Ergün TAŞKIN - Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Şermin AÇIKÇINAR - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)
Prof. Dr. Azize AYOL - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)
Bakanlığa bağlı, çalışmaları yürütecek birimler
TVK Genel Müdürlüğü
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Türkiye Çevre Ajansı