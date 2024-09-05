Hükümet yıl sonu enflasyon tahmini güncelledi memur ve emekli zam oranı değişti

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41.5 olunca memur ve emeklilere yapılacak olası zam oranı değişti. Buna göre hedefler tutarsa memur ve memur emeklisine yüzde 9.21, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.35 oranında zam yapılacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ı (OVP) bugün açıkladı.

Daha önce Merkez Bankası'nın yüzde 38 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini hükümet, OVP'de yüzde 41,5 olarak güncellendi. Önceki OVP’de bu oran yüzde 33 düzeyindeydi.

Enflasyon beklentisinin yüzde 41.5 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı altı aylık enflasyon farkında oranlar da yukarı yönlü değişecek.

Yıllık enflasyon yüzde 37,3’ün altında kalırsa memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 6’da kalacak. Sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

Enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam yapılacak.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Hükümetin bugün açıkladığı orta vadeli programda beklentiyi yüzde 41.5'e yükseltmesiyle birlikte maaş zammında senaryolar değişti.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 çıkması halinde memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9,21 oranında zam yapılacak.

SSK ve BAG-KUR'lular ne kadar zam alacak?

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminindeki patikaya göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ise şöyle olacak:

Enflasyon yüzde 38 olursa maaş zammı yüzde 10,64; enflasyon yüzde 41.5 olursa maaş zammı yüzde 13,35 olacak.