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Murat Ağırel'e silahlı tehdit videosu sonrası polis harekete geçti

Murat Ağırel'e silahlı tehdit videosu sonrası polis harekete geçti

Gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik sosyal medyada görüntü çeken kişi gözaltına alındı.

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Sosyal medyada Gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı düzenleneceğine ilişkin iddialar paylaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Videodaki maskeli kişi O.Ö. ile videoyu kayda alan Y.K'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. O.Ö.'nün 12, Y.K.'nin ise 2 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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