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Jose Mourinho'nun çiçek satan çocuğa cevabı sosyal medyayı salladı

Jose Mourinho'nun çiçek satan çocuğa cevabı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğününe katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çıkış yaptığı esnada çiçek satan bir çocuğa "param yok" demesi gündem oldu.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün akşam Çağla Altunkaya ile evlendi. Bir süredir birliktelik yaşadığı Altunkaya ile dünyaevine giren Ilıcalı'nın düğününe spor camiasından da birçok isim katılım gösterdi.

Düğünde yer alanlar arasında bulunan Jose Mourinho ise çıkış yaptığı sırada yaşadığı olayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Portekizli teknik adam, arabasına doğru yöneldiği esnada kendisine çiçek satmak isteyen bir çocuğa 'Param yok' diyerek cevap verdi.

Mourinho'nun cevabı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Kullanıcılar “Maaşı aldıktan bir saat sonra ben” , “Böyle böyle zengin oluyorlar” , “Biz ölelim o zaman” , “Allah yardımcın olsun abi” gibi yorumlar yaptı. 

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