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YÖK’ten ‘diploma sahteciliği’ açıklaması

YÖK’ten ‘diploma sahteciliği’ açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), diploma ve denklik belgelerine yönelik sahtecilik iddialarına karşı önemli bir açıklama yaptı. YÖK, bu tür tüm iddia ve ihbarları titizlikle incelediğini ve gerekli durumlarda yasal işlem başlattığını belirtti.

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Son dönemde gündeme gelen diploma sahteciliği iddialarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önemli açıklamalarda bulundu. YÖK, diploma ve denklik belgelerine yönelik her türlü iddia ve ihbarı titizlikle incelediğini ve gerekli durumlarda yasal işlem başlattığını belirtti.

Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarları titizlikle incelemekte ve gerekli gördüğü durumlarda yasal işlemlerin tesis edilmesi için söz konusu sahtecilikleri adli ve idari mercilere bildirmektedir." ifadesine yer verildi.

"Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır." bilgisi verilen açıklamada, ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli mercilerin bilgilendirildiği aktarıldı.

Muhtemel sahteliklerin önüne geçmek için yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasını sağlayan YÖK'ün, bütün kurum ve kuruluşlara e-Devlet kapısı üzerinden belge doğrulaması (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) yapma imkanı verdiği belirtilen açıklamada, Kurul tarafından verilen karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki "denklik sorgulama" ekranından doğrulamasının yapılabildiği kaydedildi.

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YÖK'ten "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin açıklama
YÖK'ten "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin açıklama