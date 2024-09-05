BIST 9.973
DOLAR 33,98
EURO 37,81
ALTIN 2.749,70
HABER /  SPOR

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye saldırıp tokat atmıştı! Karar verildi

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye saldırıp tokat atmıştı! Karar verildi

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, trafikte seyir halindeyken çıkan 'yol verme tartışmasında' bir sürücünün fiziki saldırısına uğramıştı. Milli boksöre saldıran şahıs adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Abone ol

Trabzon'da dün yaşanan olayda milli boksör Busenaz Sürmeneli, trafikte aracını sollamak isteyen bir kişinin tokatlı saldırısına uğramıştı.

Otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın (46) tokatlı saldırısına uğrayan Sürmeneli, aynı zamanda sözlü hakarete de uğradı.

Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Teğmenlerin kılıçlı yemini! MSB: Olay her yönüyle incelenmektedir
Teğmenlerin kılıçlı yemini! MSB: Olay her yönüyle incelenmektedir
CHP sokak hayvanları yasasının iptali için başvurmuştu! AYM ilk incelemesini tamamladı
CHP sokak hayvanları yasasının iptali için başvurmuştu! AYM ilk incelemesini tamamladı
İzmir Körfezi Bilim Kurulu ilk kez toplanıyor! Murat Kurum: Amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazla
İzmir Körfezi Bilim Kurulu ilk kez toplanıyor! Murat Kurum: Amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazla
Jose Mourinho'nun çiçek satan çocuğa cevabı sosyal medyayı salladı
Jose Mourinho'nun çiçek satan çocuğa cevabı sosyal medyayı salladı
Bakan Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz
Bakan Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
Murat Ağırel'e silahlı tehdit videosu sonrası polis harekete geçti
Murat Ağırel'e silahlı tehdit videosu sonrası polis harekete geçti
Hükümet yıl sonu enflasyon tahmini güncelledi memur ve emekli zam oranı değişti
Hükümet yıl sonu enflasyon tahmini güncelledi memur ve emekli zam oranı değişti
Arda Güler, Kopa Trophy adayı oldu
Arda Güler, Kopa Trophy adayı oldu
MİT'ten Kamışlı'da operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kamışlı'da operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç etkisiz hale getirildi
İyi Parti'de istifa depremi sürüyor! Hepsi birlikte istifa etti
İyi Parti'de istifa depremi sürüyor! Hepsi birlikte istifa etti
YÖK'ten "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin açıklama
YÖK'ten "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin açıklama