Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye saldırıp tokat atmıştı! Karar verildi

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, trafikte seyir halindeyken çıkan 'yol verme tartışmasında' bir sürücünün fiziki saldırısına uğramıştı. Milli boksöre saldıran şahıs adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Trabzon'da dün yaşanan olayda milli boksör Busenaz Sürmeneli, trafikte aracını sollamak isteyen bir kişinin tokatlı saldırısına uğramıştı.

Otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın (46) tokatlı saldırısına uğrayan Sürmeneli, aynı zamanda sözlü hakarete de uğradı.

Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.