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SGK'dan 112 bin 248 TL para yardımı! Başvuranlara ödenecek

SGK'dan 112 bin 248 TL para yardımı! Başvuranlara ödenecek

SGK, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, şartları sağlayan vatandaşlara 112 bin 248 TL’ye kadar para yardımı yapılacağını duyurdu. SGK'ya başvuru yapmak isteyenler için başvuru şartları belli oldu. SGK, dul ve yetim maaşlarının 12 katı kadar ödeme yapacak.

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SGK, açıkladığı para yardımı ile vatandaşa can suyu olacak.  Dul ve yetim maaşı ödemesi sona eren kişilere verilecek yardım tam  112 bin 248 TL olacak. Evlilik ikramiyesi olarak adlandırılan bu yardımı almak için erekli belgeler ve başvuru şartları belli oldu. SGK yardım parası dul ve yetim aylığı almakta iken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus olmak üzere  verilecek.

Dul ve yetim maaşı alanlara müjde geldi. SGK tarafından bir defaya mahsus tam 112 bin 248 TL ödeme yapılacak. 

Yardım, evlenme nedeniyle dul ve yetim maaşı ödemesi sona eren kişilere verilecek. Bu ödeme, dul ve yetim maaşının bir yıllık maaş tutarına eşdeğer yani 12 katı olacak.

Evleneceklere ilaç gibi gelecek bu SGK ödemesi için başvuru yapmak isteyen hak sahibi kız çocuklarının Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvuru yapması ve evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ye verilmesi gerekiyor.

Dul ve yetim aylığı alıp evlenecekler dikkat 

Dul ve yetim aylığı almakta iken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus olmak üzere aylıkların 12 katı tutarında verilecek evlenme ikramiyesi 3,3 milyon ölüm aylığı alan vatandaşların müracaat etmeleri durumunda SGK tarafından hesaplara yatırılacak.

Evlenme ikramiyesi alanların 12 ay içerisinde boşanmaları durumunda tekrar aylığa hak kazananlara ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmeyecek.

SGK
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