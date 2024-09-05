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Schengen bölgesine girişlerde yeni dönem…

Schengen bölgesine girişlerde yeni dönem…

Kasım ayından itibaren Schengen bölgesine girişlerde yeni bir dönem başlıyor. Pasaport kontrolü artık eskisi gibi olmayacak.

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Avrupa Birliği’nin Schengen bölgesine giriş yapanlar için uygulanacak Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES= Entry Exit System), 10 Kasım’dan itibaren kullanılmaya başlanacak.

Kısa süreli kalışlar için Avrupa ülkelerine seyahat eden üçüncü ülke vatandaşları, 10 Kasım’dan itibaren yeni kurallara tabi olacak. Somut olarak, EES, üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarının elle damgalanmasının yerini alacak ve Schengen bölgesinin dış sınırlarından kısa süreli (toplam 180 günlük süre içinde en fazla 90 gün) geçiş yapan AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş, çıkış, giriş reddi ve kalış sürelerinin elektronik olarak kontrol edilmesini sağlayacak.

AB, bu yeni sistemle, sınır geçişlerini daha güvenli ve verimli hale getirmeyi, havalimanlarında pasaport kuyruklarında bekleme süresini de kısaltmayı, yasadışı göçü önlemek ve Avrupa vatandaşlarını korumayı amaçlıyor. EES, sahte belgelerle AB’ye girmeye çalışanların tespit edilmesini de mümkün kılacak.

EES faaliyete geçtiğinde, üçüncü ülke vatandaşları AB sınırına vardıklarında parmak izleri ve yüz biyometrilerini ibraz edecek. Yolcular, AB dış sınırını her geçişlerinde pasaport ya da diğer seyahat belgelerini bir self-servis kioskunda taratacak.

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