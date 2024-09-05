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İBB duyurdu! 12 gün boyunca kapatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB duyurdu! 12 gün boyunca kapatılacak

 Kartal'da, Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu yarından itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde kademeli trafiğe kapatılacak.

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İBB'den yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi mevkiinde 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne ve Ankara istikametleri kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor." ifadeleri kullanıldı.

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