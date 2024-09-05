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Arçelik'ten Polonya'daki işletmeleriyle ilgili kritik karar

Arçelik'ten Polonya'daki işletmeleriyle ilgili kritik karar

Arçelik, Polonya Lodz'daki çamaşır kurutma makinesi ve pişirici cihazlar işletmesi ve plastik yan sanayi işletmesi ile Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve bu tesislerin kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

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Arçelik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) gönderilen açıklamada, "Arçelik'in Avrupa faaliyetlerinde hedeflenen sinerjilerin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan analizler sonucunda, üretim tesislerinden Polonya Lodz'da bulunan çamaşır kurutma makinesi ve pişirici cihazlar işletmesi ve plastik yan sanayi işletmesi ile Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve söz konusu üretim tesislerinin kapatılmasına karar verilmiş olup, 2025'in ilk yarısına kadar üretim faaliyetlerinin sona ermesi hedeflenmektedir. " denildi.

İşletmelerin kapasite kullanımlarının, şirketin sahipliğinde olan diğer işletmelere kaydırılmasının planlandığı ve söz konusu tesis kapanışlarının konsolide seviyede ciro kaybına neden olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, kapanış nedeniyle gündeme gelebilecek tek seferlik giderlerin ise netleştiğinde kamuya açıklanacak finansal tablolardan takip edilebileceği belirtildi.

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