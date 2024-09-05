Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi

Şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek dün akşam nikah masasına oturdu. Akyol ve Şimşek, nikah sonrası düzenlenen partide birlikte şarkı söyledi.

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Müzik dünyasının sevilen isimleri Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek, hayatlarını birleştirdi. Dün düzenlenen sade ancak şık bir törenle dünyaevine giren çift, mutluluklarını sevenleriyle paylaştı.

Gelinliğinin altına uzun topuklu bir bot tercih eden Akyol'un özgün tarzı, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şarkıcı, nikah fotoğraflarını paylaşırken, "Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde, sonsuza kadar" notuyla duygularını ifade etti.

Nikah sonrası düzenlenen partide ise çift, müzikle dolu bir gece yaşattı. Yakın dostlarının katıldığı kutlamada sahneye çıkan Akyol ve Şimşek, birlikte şarkı söyleyerek unutulmaz anlar yarattı.