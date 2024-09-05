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Bakan Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde vergide adaleti sağlamaya yönelik, özellikle bazı istisnaların ve indirimli oranların gözden geçirilmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde vergide adaleti sağlamaya yönelik, özellikle bazı istisnaların ve indirimli oranların gözden geçirilmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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