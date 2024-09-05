Bakan Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde vergide adaleti sağlamaya yönelik, özellikle bazı istisnaların ve indirimli oranların gözden geçirilmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde vergide adaleti sağlamaya yönelik, özellikle bazı istisnaların ve indirimli oranların gözden geçirilmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
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