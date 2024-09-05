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Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı rıhtımı gün yüzüne çıkıyor

Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı rıhtımı gün yüzüne çıkıyor

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1452 yılında Tunca Nehri'ne yaptırdığı Edirne Sarayı rıhtımı gün yüzüne çıkarılacak.

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Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığınca Edirne Yeni Sarayı'nın ihya çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda sarayın rıhtımının yer aldığı Tunca Nehri'nde de çalışma başlatıldı.

Milli Saraylar Başkanlığı koordinesinde Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi Adası'nda iki kola ayrılan nehrin Fatih Köprüsü kolunu hafriyat dökerek kapattı.

İlk etapta burada saray rıhtımı ve nehrin yatağına döşeli mermer alanların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Saray rıhtımı

Fatih Sultan Mehmet döneminde 1452'de Edirne Sarayı'nın yanından geçen Tunca Nehri üzerine Fatih Köprüsü'nün yaptırılmasının ardından, nehir yatağının bir bölümüne mermer döşenerek Saraçhane Köprüsü'ne kadar rıhtım inşa edildi.

1484-1488 yılları arasında II. Bayezid Camisi ve Külliyesi'nin yapılmasından sonra II. Bayezid tarafından Tunca Nehri tanzim edilerek saraydan camiye kayıkla gidilecek bir yol oluşturuldu.

Edirne Sarayı'ndan cuma namazı için Tunca Nehri üzerinden Evliya Kasım Paşa Camii ve Bayezid Camii'ne kayıklarla gidildi.

Sultan I. Ahmet, 1613 yılında kışı Edirne'de geçirirken İstanbul'dan kayık getirerek bu rıhtımı kullandı ve Tunca Nehri'nde gezintiler gerçekleştirdi.

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