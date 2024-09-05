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Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü saklandığı çatı katında yakalandı

Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü saklandığı çatı katında yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda FETÖ'den aranan hükümlü, saklandığı çatı katında yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ'nin bir evde saklandığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, evin çatı katında oluşturulan özel bölmede saklanan N.İ'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderild

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