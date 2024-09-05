BIST 9.950
DOLAR 33,95
EURO 37,76
ALTIN 2.737,13
HABER /  SPOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi: 4 futbolcu listede yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi: 4 futbolcu listede yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi yaptı. UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da kadroda yer aldı.

Abone ol

Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Eyüp Aydın ise bildirilen oyuncular arasında yer almadı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu 2'si yeni transfer 4 isim kadroda yer almadı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu 2'si yeni transfer 4 isim kadroda yer almadı
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu 2'si yeni transfer 4 isim kadroda yer almadı
Bakan Hakan Fidan Kosova'ya gidiyor
Bakan Hakan Fidan Kosova'ya gidiyor
Bu hafta 13 film vizyona girecek
Bu hafta 13 film vizyona girecek
Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu! Macron tepkilerin odağında
Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu! Macron tepkilerin odağında
Şırnak'ta bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü
Şırnak'ta bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü saklandığı çatı katında yakalandı
Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü saklandığı çatı katında yakalandı
OVP açıklandı ekonomist Şeref Oğuz asgari ücret için rakam verdi
OVP açıklandı ekonomist Şeref Oğuz asgari ücret için rakam verdi
Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı rıhtımı gün yüzüne çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı rıhtımı gün yüzüne çıkıyor
İzmir'deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Birbirlerini suçladılar
İzmir'deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Birbirlerini suçladılar
Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, ilk antrenmanına çıktı