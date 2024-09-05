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Bakan Hakan Fidan Kosova'ya gidiyor

Bakan Hakan Fidan Kosova'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Kosova'ya ziyarette bulunacak. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Kosova'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 6 Eylül 2024 tarihinde Kosova Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız, Prizren ve Mamuşa'yı da ziyaret ederek, Türk toplumuyla ve temsilcileriyle bir araya gelecektir. Sayın Bakanımız ayrıca, Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'nin komutanlığını yürüttüğü KFOR (NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü) karargahını ziyaret edecektir" denildi.

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