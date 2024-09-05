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Gözler ÖSYM'ye çevrilmişti: Ek tercih tarihleri açıklandı!

Gözler ÖSYM'ye çevrilmişti: Ek tercih tarihleri açıklandı!

Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte birçok öğrenci yks ek tercih tarihlerini merak etmeye başladı. Ösym'den gelen son bilgiye göre; YKS-ek tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında alınacak.

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İlk tercihlerde lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşemeyen adayların güncellenen kontenjanlar doğrultusunda ikinci tercihlerle yeniden şansını deneyebileceği ''ek tercih'' tarihleri açıklandı.

ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası ek tercihlerin 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS Ek yerleştirme kılavuzunda üniversitelerde boş kalan kontenjan sayıları ve taban tavan puanları yer alacaktır. Ek yerleştirmeye başvuracak adayların tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin taban puanlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Aday öğrencinin istediği bölümü tercih edebilmesi için ilgili bölümün minimum puanının üzerinde veya eşit puanının olması gerektiğini unutmaması gerekmektedir. Eğer aday öğrenci istediği bölümden daha düşük puana sahip ise o bölümü tercih edemeyecektir. 

Ek tercihlere başvuracak üniversiteli adaylarının tercih işlemlerini yaparken üniversitelerin puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Bu kapsaman öğrencilerin tercih edecekleri bölümlerinin taban puanlarına eşit veya bu puandan daha yüksek puana sahip olmaları gerekmektedir. Bu da öğrencilerin kendi puanlarından daha yüksek yerleri tercih edemeyecekleri anlamına gelmektedir.

YKS
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