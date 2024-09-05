iPhone 16 fiyatları belli oldu! Cep yakıyor...

Apple, yeni iPhone 16'yı 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de düzenlenecek Işıltı Zamanı (It’s Glowtime) etkinliğiyle tanıtacak. Teknoloji severlerin merakla beklediği iPhone 16'nın yeni özellikleri ve yurt dışı fiyatları da belli oldu.

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Apple, yeni iPhone 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni birçok özellikleri ve daha büyük ekranıyla teknoloji severlerle buluşacak olan iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, özellikleri ve fiyatı şimdiden araştırılmaya başladı.

iPhone 16 ne zaman çıkacak?

Apple yeni modeli iPhone 16 ile teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Apple tarafından iPhone 16 akıllı telefon serisinin tanıtılması beklenilen Işıltı Zamanı (It’s Glowtime) adlı etkinliği duyuruya göre, 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

iPhone 16 serisinin muhtemel Türkiye fiyatları

Yurt Dışı Fiyatı Tahmini Türkiye Fiyatı iPhone 16 (128 GB) 799 dolar 63.999 TL iPhone 16 (256 GB) 899 dolar 68.499 TL iPhone 16 (512 GB) 1.099 dolar 78.999 TL iPhone 16 Plus (128 GB) 899 dolar 72.499 TL iPhone 16 Plus (256 GB) 999 dolar 77.999 TL iPhone 16 Plus (512 GB) 1.199 dolar 87.999 TL iPhone 16 Pro (128 GB) 999 dolar 82.999 TL iPhone 16 Pro (256 GB) 1.099 dolar 87.999 TL iPhone 16 Pro (512 GB) 1.299 dolar 98.499 TL iPhone 16 Pro (1 TB) 1.499 dolar 107.999 TL iPhone 16 Pro Max (256 GB) 1.199 dolar 98.499 TL iPhone 16 Pro Max (512 GB) 1.399 dolar 107.999 TL iPhone 16 Pro Max (1 TB) 1.599 dolar 118.499 TL

Yukarıdaki fiyat tahminleri, iPhone 16 serisinin yurt dışı fiyatlarına zam yapılmayacağı öngörülerek hesaplanmıştır.

iPhone 16 özellikleri neler?

Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple tarafından kısa bir zaman sonra tanıtılacak olan yeni iPhone 16 özellikleri merakla beklenirken, İPhone 16 modellerinin görüntüleri sızdırıldı. Fotoğrafta iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max yer alıyor. Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın 6,1 inç ve 6,3 inç olduğu belirtiliyor. Apple'ın iPhone 16 serisiyle birlikte Pro modelleri arasına yeni bir renk seçeneği getirmeye hazırlandığı kaydedildi.

iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;

Siyah

Beyaz

Yeşil

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler dikkat çekiyor. İşte bu özelliklerden bazıları;

Capture düğmesi

iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi. Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

Ekran iyileştirmeleri

iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor. Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

A18 PRO işlemcisi ve yapay zeka

iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

48mp ultra geniş açılı kamera

İPhone 16 Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor. Bu yenilik, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

Beklenen ek özellikler

Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor. Bu yenilikler, özellikle fotoğrafçılık ve yapay zeka özellikleriyle ilgilenen kullanıcılar için iPhone 16 serisini güçlü bir seçenek haline getirecek.