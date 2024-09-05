Joao Mario'dan Beşiktaş taraftarına övgüler

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Joao Mario, siyah-beyazlı takımın sezona teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile harika bir başlangıç yaptığını söyledi. Beşiktaş'a transfer olmasında arkadaşları Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in etkili olduğunu belirten Mario, takımın kupa kazanma potansiyeline inandığını ifade etti.

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Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Benfica'dan kiraladığı Joao Mario, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la birlikte siyah-beyazlı takımın sezona harika başladığını söyledi.

Joao Mario, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“Harika taraftarlar var”

Joao Mario, siyah-beyazlı kulübün her yerde tanındığını belirterek, "Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa Silva ve Gedson Fernandes de burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti." ifadelerini kullandı.

“Kupalar kazanabiliriz”

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Portekizli orta saha, "Buraya gelmek istedim çünkü bir değişiklik arıyordum. Beşiktaş, en başından beri çok netti. Kupalar kazanabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başlamak için heyecanlıyım." diye konuştu.

“Bu şekilde ikna oldum”

Beşiktaş'a transfer olmasında Rafa Silva'nın etkisinin olduğunu vurgulayan Mario, "Rafa Silva ile birçok maça çıktım ve gerçekten o benim iyi bir arkadaşım. O oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum." şeklinde konuştu.

“Sezona harika başladı”

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la ilgili görüşlerini dile getiren Mario, "Onu futbolculuk yıllarından tanıyorum. Gerçekten harika bir futbolcuydu. Sezona harika başladı ve burada muazzam işler yapıyor. Bu yüzden onun benimle ilgili fikirlerini duyacağım için heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.