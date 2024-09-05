BIST 9.937
DOLAR 33,94
EURO 37,81
ALTIN 2.745,34
HABER /  SPOR

Joao Mario'dan Beşiktaş taraftarına övgüler

Joao Mario'dan Beşiktaş taraftarına övgüler

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Joao Mario, siyah-beyazlı takımın sezona teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile harika bir başlangıç yaptığını söyledi. Beşiktaş'a transfer olmasında arkadaşları Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in etkili olduğunu belirten Mario, takımın kupa kazanma potansiyeline inandığını ifade etti.

Abone ol

Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Benfica'dan kiraladığı Joao Mario, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la birlikte siyah-beyazlı takımın sezona harika başladığını söyledi.

Joao Mario, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“Harika taraftarlar var”

Joao Mario, siyah-beyazlı kulübün her yerde tanındığını belirterek, "Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa Silva ve Gedson Fernandes de burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti." ifadelerini kullandı.

“Kupalar kazanabiliriz”

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Portekizli orta saha, "Buraya gelmek istedim çünkü bir değişiklik arıyordum. Beşiktaş, en başından beri çok netti. Kupalar kazanabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başlamak için heyecanlıyım." diye konuştu.

“Bu şekilde ikna oldum”

Beşiktaş'a transfer olmasında Rafa Silva'nın etkisinin olduğunu vurgulayan Mario, "Rafa Silva ile birçok maça çıktım ve gerçekten o benim iyi bir arkadaşım. O oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum." şeklinde konuştu.

“Sezona harika başladı”

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la ilgili görüşlerini dile getiren Mario, "Onu futbolculuk yıllarından tanıyorum. Gerçekten harika bir futbolcuydu. Sezona harika başladı ve burada muazzam işler yapıyor. Bu yüzden onun benimle ilgili fikirlerini duyacağım için heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de deprem oldu! Şiddeti...
Düzce'de deprem oldu! Şiddeti...
Fahrettin Altun'dan OVP mesajı: Türkiye ekonomisini güçlendirecek
Fahrettin Altun'dan OVP mesajı: Türkiye ekonomisini güçlendirecek
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik alarmı: Acil eylem planı şart
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik alarmı: Acil eylem planı şart
Selçuk Bayraktar: Türk Savunma Sanayisine büyük ilgi var
Selçuk Bayraktar: Türk Savunma Sanayisine büyük ilgi var
BM: Suriye, kimyasal silah programıyla ilgili yeterli bilgi sağlamıyor
BM: Suriye, kimyasal silah programıyla ilgili yeterli bilgi sağlamıyor
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bir madalya daha!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bir madalya daha!
Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Kasım Gülpınar'a istifa tepkisi
Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Kasım Gülpınar'a istifa tepkisi
Gazze'de son durum: Can kaybı 40 bin 878’e yükseldi
Gazze'de son durum: Can kaybı 40 bin 878’e yükseldi
Gözler ÖSYM'ye çevrilmişti: Ek tercih tarihleri açıklandı!
Gözler ÖSYM'ye çevrilmişti: Ek tercih tarihleri açıklandı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi: 4 futbolcu listede yok
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi: 4 futbolcu listede yok
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu 2'si yeni transfer 4 isim kadroda yer almadı
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu 2'si yeni transfer 4 isim kadroda yer almadı
Bakan Hakan Fidan Kosova'ya gidiyor
Bakan Hakan Fidan Kosova'ya gidiyor