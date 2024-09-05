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Fahrettin Altun'dan OVP mesajı: Türkiye ekonomisini güçlendirecek

Fahrettin Altun'dan OVP mesajı: Türkiye ekonomisini güçlendirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orta Vadeli Program’ın (OVP) Türkiye ekonomisini güçlendireceğini ve vatandaşların refah seviyesini artıracağını belirtti. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hazırlanan programın, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisini güçlendirmek ve vatandaşların refahını artırmak amacıyla hazırlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) hayırlı olmasını diledi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hazırlanan programın, ekonomiyi sağlam temeller üzerine inşa edeceğini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayacağını belirtti.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı:

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