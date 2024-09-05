Fahrettin Altun'dan OVP mesajı: Türkiye ekonomisini güçlendirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisini güçlendirmek ve vatandaşların refahını artırmak amacıyla hazırlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) hayırlı olmasını diledi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hazırlanan programın, ekonomiyi sağlam temeller üzerine inşa edeceğini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi önemli iktisadi hedefler içeren Orta Vadeli Program’ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz tarafından bilimsel…