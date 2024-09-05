İzmir Körfezi'ndeki kirlilik alarmı: Acil eylem planı şart

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin durdurulmaması halinde tüm körfezi tehdit edeceğini ve gelecek nesillerin büyük çevre felaketleriyle karşılaşabileceğini belirtti. Yerel yönetimlerin acil bir eylem takvimi oluşturması gerektiğini vurgulayan Kurum, Bilim Kurulu’nun hazırlayacağı planın sorunun çözümünde rehber olacağını söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde artan kirlilik konusunda önemli bir uyarı yaptı. X hesabından yaptığı paylaşımda, kirliliğin önlem alınmadığı takdirde körfezin tamamına yayılabileceğini ve bu durumun gelecek nesiller için büyük çevre felaketlerine yol açabileceğini belirtti. Kurum, yerel yönetimlere seslenerek, sorunun çözümü için hızlı bir takvim belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kirliliğin kaynağında çözülmesi gerektiğini ifade eden Kurum, Bilim Kurulu üyelerinin hazırlayacağı eylem planının bu süreçte yerel yönetimlere yol göstereceğini söyledi. Kurum, "Bizden sonraki nesiller, çok daha büyük çevre felaketleri yaşayabilir," sözleriyle, çevre konusunda sürdürülebilir adımlar atılması gerektiğini hatırlattı.

İşte Murat Kurum'un o paylaşımı: