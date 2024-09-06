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Fethiye'de zincirleme kaza! 1 ölü, 11 yaralı

Fethiye'de zincirleme kaza! 1 ölü, 11 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazaya 6 araç karışırken, bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.İ.K. (29) kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D'nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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