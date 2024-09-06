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Reha Muhtar’ın sağlık durumu ile ilgili doktorlardan açıklama

Reha Muhtar’ın sağlık durumu ile ilgili doktorlardan açıklama

Geçtiğimiz haftalarda evinde yüksekten düşerek yoğun bakıma kaldırılan Reha Muhtar'ın sağlık durumu iyileşiyor. Muhtar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, ciğerlerindeki rahatsızlığın azaldığı belirtildi.

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Reha Muhtar, geçen haftalarda evinde yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Muhtar'ın son sağlık durumu merak ediliyor.

Reha Muhtar'ın sağlık durumu belli oldu

Sunucunun sağlık durumuna dair flaş bir gelişme yaşandı. Son alınan bilgilere göre 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Ciğerlerinde rahatsızlığın azaldığı ifade edilirken Muhtar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Ne olmuştu?

Reha Muhtar 20 Ağustos'ta gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.

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