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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Vadeli Program'a güvenimiz ve desteğimiz tam

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Vadeli Program'a güvenimiz ve desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2025-2027 Orta Vadeli Program'ına ilişkin açıklama yaptı.

"Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

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