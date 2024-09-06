Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a sağanak geliyor

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yağışlar etkili olurken, İstanbul'da hafta sonu yağmur bekleniyor. İşte detaylar...

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Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. MGM, İstanbul için ise tarih verdi. Peki İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Ankara'nın kuzey çevreleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve Isparta'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış

Yağışların, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde, Antalya'nın iç kesimleri ve Isparta'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da cumartesi, pazar ve pazartesi günü sağanak bekleniyor.

İstanbul'da bu hafta sonu hava koşulları değişiklik gösteriyor. Hafta boyunca güneşli havanın etkili olduğu şehirde, hafta sonuna doğru yağışlı bir hava dalgası bekleniyor.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek