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Akaryakıta indirim geldi tabela değişti! Benzin ve motorinin litre fiyatı belli oldu

Akaryakıta indirim geldi tabela değişti! Benzin ve motorinin litre fiyatı belli oldu

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ederken tabela bir kez daha değişti. Benzine indirim geldi, motorinde herhangi bir değişiklik yok.

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Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar bu gece yarısından (6 Eylül Cuma 2024) itibaren geçerli olacak.

NTV'de yer alan habere göre motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

BENZİN
İstanbul (Avrupa): 41,51 TL

İstanbul (Anadolu): 41,39 TL

MOTORİN
İstanbul (Avrupa): 43,21 TL

İstanbul (Anadolu): 43,14 TL

OTO GAZ
İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

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