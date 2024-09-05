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Evlilik yıldönümünde ölü bulunan Tuğba hemşire intihar mı etti? Otopsi raporunda...

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Evlilik yıldönümünde ölü bulunan Tuğba hemşire intihar mı etti? Otopsi raporunda...

Eskişehir'de, hemşire Tuğba Koç'un evlilik yıl dönümünde ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi, serbest bırakıldı.Öte yandan Tuğba Koç'un Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.

Evlilik yıldönümünde ölü bulunan Tuğba hemşire intihar mı etti? Otopsi raporunda...

Odunpazarı ilçesinde 26 AIC 139 plakalı aracın arka koltuğunda hemşire Tuğba Koç'un (25) ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Evlilik yıldönümünde ölü bulunan Tuğba hemşire intihar mı etti? Otopsi raporunda...

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.K, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı. A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

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Evlilik yıldönümünde ölü bulunan Tuğba hemşire intihar mı etti? Otopsi raporunda...

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Evlilik yıldönümünde ölü bulunan Tuğba hemşire intihar mı etti? Otopsi raporunda...

Öte yandan Tuğba Koç'un Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.

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