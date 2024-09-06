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İran'dan sert Zengezur Koridoru projesi açıklaması: Kırmızı çizgimiz

İran'dan sert Zengezur Koridoru projesi açıklaması: Kırmızı çizgimiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan’ın diğer bölgelerine bağlayacak Zengezur Koridoru projesiyle ilgili, İran'ın komşu ülkelerinin sınırlarında herhangi bir değişikliğin ülkesi için kırmızı çizgi anlamına geldiğini ve "tümüyle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

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Arakçi'nin tepkisi, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış anlaşması üzerinde mutabakatın sağlanması ve karadan bir koridor açılmasına yönelik çalışmalar konusunda "iletişimin açık tutulmasından" yana olduğunu açıklamasından sonra geldi.

Arakçi, sosyal medya platformu X hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, "Bölgesel barış, güvenlik ve istikrar sadece bir tercih değil, milli güvenliğimizin temel direğidir. "Kuzeyden, Güneyden, Doğudan, Batıdan komşularımızın toprak bütünlüğüne veya sınırların yeniden çizilmesine yönelik herhangi bir tehdit kesinlikle kabul edilemez ve İran için kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

İran son dönemde Rus yetkililerinin açıklamalarını Moskova'nın Zengezur Koridoru için Azerbaycan'a destek verdiği yönünde yorumluyor.

İran'da Ermenistan'a bağlantı kesilecek endişesi

Tahran başından beri Kafkaslar'da "jeopolitik değişiklikler" istemediğini belirterek projeye karşı çıkıyor.
İran, koridorun Ermenistan'a doğrudan kara erişimini kesebileceğinden endişe ediyor. (bbc türkçe)

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