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Bir sigara grubuna daha zam geldi! En pahalısı 165 lira oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi! En pahalısı 165 lira oldu

Sigaraya eylül ayının ilk haftasıyla birlikte zam üstüne zam yağıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubundan sonra JTI grubuna da zam geldiğini açıkladı. Buna göre, bu sigara grubunda en düşük fiyat 67 lira ve en yüksek fiyatı ise 165 lira olacak.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya hesabı X'ten "Jti sigara grubuna zam geldi, zam yağmuru devam ediyor" sözleriyle duyurdu.

Buna göre, bu sigara grubunda en düşük fiyat 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 165 TL oldu.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurmuştu.

Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira olmuştu.

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