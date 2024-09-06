Yusuf Yazıcı'dan Galatasaray kararı

Transfer dönemi boyunca kendisine gelen tüm teklifleri elinin tersiyle iten Yusuf Yazıcı anlık olarak bonservisini elinde bulunduruyor. Türkiye'den son olarak Galatasaray'dan teklif alan milli oyuncu, kararını sarı-kırmızılılara iletti.

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Yusuf Yazıcı'nın hangi takıma imza atacağı büyük merak konusu olmuş durumda... Kendisine yapılan teklifleri birer birer reddeden milli oyuncu, Galatasaray'a da cevap verdi.

Son olarak Lyon, Nice, Manchester United, Milan ve Tottenham'ın ilgilendiği Yusuf Yazıcı, bu takımlarla da bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

Galatasaray da Yusuf Yazıcıyı isteyen takımlar kervanına katıldı. Milli oyuncuya teklifini ileten sarı-kırmızılılar, benzer bir yanıt aldı.

Kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediğini ileten Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ı da reddetti. Yusuf'un hangi takıma imza atacağı büyük merak konusu olmuş durumda...