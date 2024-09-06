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'Bahar'a Hasip Aydın geliyor: Nizam Namidar kadroda

'Bahar'a Hasip Aydın geliyor: Nizam Namidar kadroda

Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar', oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak diziye katılan isim, başarılı oyuncu Nizam Namidar oldu. Namidar, 'Hasip Aydın' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak

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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri bir araya getiren 'Bahar' dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna katılan son isim olan Nizam Namidar, 'Hasip Aydın' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Adanalı bir iş insanı olan Hasip Aydın'ın, Hatice Aslan'ın canlandırdığı 'Nevra' karakteriyle yaşayacağı aşk hikayesi, dizinin yeni sezonunda önemli bir yer tutacak.

Dizinin yeni sezon ilk bölümünün 17 Eylül’e yetişmesi planlanıyor.

MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda, Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor.

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