Kayıp Narin olayı! Ahmet Hakan: Aile bir sır saklıyor gibi...

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, olayda yaşanan tutuklama sonrası bir sessizliğin hakim olduğunu söyledi ve "Ailenin ve mezranın sırrı çözülürse... Narin olayının da sırrı çözülür." dedi.

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Aile bir sır saklıyor gibi. Mezra bir sır saklıyor gibi." ifadelerini kullandı. Ahmet Hakan yazısında şunları kaydetti:

SEKİZ yaşındaki Narin’in kaybolmasında amca tutuklandı.

Bu tutuklamanın ardından...

Aile sessizliğe gömüldü, mezra ise daha da sessizleşti.

*

Aile bir sır saklıyor gibi.

Mezra bir sır saklıyor gibi.

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Ailenin ve mezranın sırrı çözülürse...

Narin olayının da sırrı çözülür.

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