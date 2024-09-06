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Mega Metal'den ilk yarıda güçlü performans

Mega Metal'den ilk yarıda güçlü performans

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut: "2024 yılına yüzde 15 büyüme hedefiyle girdik, ancak ilk yarı sonuçlarına bakarak bu hedefin üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz" dedi

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Mega Metal, Borsa İstanbul'da ilk 6 ayda yıllık karının üzerinde kar açıklayan 21 şirketten biri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı karı 300 milyon 121 bin 994 lira olan Mega Metal, 2024 yılının ilk 6 ayında 351 milyon 861 bin 91 lira kar elde ederek karını geçen yılın tamamının 51 milyon 739 bin 97 lira üzerine taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, yatırımlarını sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Turgut, '2024 yılına yüzde 15 büyüme hedefiyle girdik, ancak ilk yarı sonuçlarına bakarak bu hedefin üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz.' ifadesini kullandı.

Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir ulaşım ve altyapı projeleri, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve solar enerji gibi alanlarda yaşanan büyümenin, özellikle süper ince tel ürünlerine olan talebi artırdığını belirten Turgut, şunları kaydetti:


'Avrupa pazarında 'süper ince bakır tel' denildiğinde akla gelen ilk markalardan biriyiz. Öncelikli hedefimiz, katma değeri yüksek süper ince bakır tel üretim ve satış miktarlarını artırmak ve Türkiye'deki güçlü pazar konumumuzu korurken ABD'de kendi markamız ve dağıtım ağımızı geliştirerek pazar payımızı artırmaktır.'

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