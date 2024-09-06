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Büyük facia! Okulda yangın çıktı, çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti

Büyük facia! Okulda yangın çıktı, çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti

Kenya'da bir okulda çıkan yangında 16 öğrencinin öldüğü bildirildi. Yangında 14 öğrenci de ağır yaralandı.

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Kenya polisi sözcüsü Resila Onyango, basına yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesinde bir okulda yangın çıktığı bilgisini paylaştı.

Çıkan yangında 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıklayan Onyango, 14 öğrencinin de ağır yaralandığı belirtti.

Onyango, yaralı öğrencilerin tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kenya'da 2017'de bir okulda çıkan yangında 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.

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