ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor

YKS ilk tercihlerinde üniversiteye yerleşemeyen adaylar, şanslarını ek tercihlerden yana kullanacak. ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2024-YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Adaylar tercihlerini 11 Eylül'e kadar yapabilecek. İşte ek yerleştirme ile ilgili detaylar...

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YKS ek tercih ücreti olan 80 TL 12 Eylül 23.59'a kadar yatırılacak

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Tercihlerin açıklanmasıyla öğrencilerin okullara yerleştirme süreçleri de tamamlandı. Adayların merak konusu olan ek yerleştirme süreci ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde duyuruldu.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak.

Ek yerleştirme ne zaman?

Buna göre adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini bugün saat 11.00'den 11 Eylül günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.