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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 22 sinema projesine 97 milyon liralık destek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 22 sinema projesine 97 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı "uzun metraj", "ortak yapım" ve "çekim sonrası" türlerindeki 22 projeye toplam 97 milyon 750 bin lira destek sağladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 5'ini "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", 13'ünü "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", 3'ünü "Ortak Yapım" ve 1'ini de "Çekim Sonrası" türlerinde yer alan projeler oluşturdu.

Destek alan projeler arasında ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Ölüleri Yakma Cemiyeti" ile usta yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstleneceği "Mavi Kuş" adlı projesi de yer aldı. Sektöre genç ve yetenekli yönetmenlerin kazandırılması amacıyla verilen ilk "Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" türünde ise 5 projeye destek sağlandı.

Görsel-işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterirken "İBİ: Uzay Görevi" ve "Ajan Simit" adlı projeler de düzenlenen toplantıda desteklenen projeler arasında yer aldı.

Bakanlığın bu yılki sinema destekleri 284 milyon lirayı aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgesel film yapım, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım, yerli film gösterim, uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası için 2023 yılında toplam 145 milyon 474 bin lira destek sağlanmıştı. Bakanlığın sinema sektörüne verdiği destekler 2024 yılında yaklaşık iki kat artarak, 284 milyon 241 bin liraya ulaştı.

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