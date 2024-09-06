17 gündür kayıp olan küçük Narin'in son sözleri ortaya çıktı!
Saatler ilerliyor, günler geçiyor kayıp Narin'den hala bir ize ulaşılamıyor. Bugün aramaların 17. günü. Ekipler çalışmalarını hızlandırırken ikiye ayrılarak aramalarını devam ettiriyor. Bir ekip 15.15'ten öncesini diğerini 15.15'ten sonrasını araştırıyor. Ayrıca sosyal medya için de ayrı bir ekip kuruldu. Öte yandan Narin'in son sözlerine de ulaşıldı. Arkadaşı Narin'e 'oyun oynayalım' dedi, Narin'in ise, 'Çok yorgunum' diyerek oradan ayrıldığı ortaya çıktı.
Diyarbakır'da kayıp olan 8 yaşındaki Narin’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları, 17. gününde de devam ediyor. Aile bireyleri sorgulandı, tarlalar arandı ve şu ana kadar soruşturmada tek tutuklu sanık var; o da amca Salim Güran. Öte yandan Narin'in son sözlerine de ulaşıldı.
MEZARLIK TEKRARDAN ARANDI
Ekipler, son olarak Tavşantepe Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta, görüntüleme cihazlarıyla detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Bölgede arama faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor.
EKİPLER İKİYE AYRILDI
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin’i bulmak için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Arama ekipleri, iki ayrı gruba ayrılarak farklı zaman dilimlerine odaklanıyor.
KRİTİK SAAT: 15.15
Bir ekip, Narin’in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos saat 15.15 öncesini incelerken, diğer ekip ise bu saatten sonrasını araştırıyor. Bölgeden gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor ve çalışmalar titizlikle yürütülüyor.