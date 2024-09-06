17 gündür kayıp olan küçük Narin'in son sözleri ortaya çıktı!

Diyarbakır'da kayıp olan 8 yaşındaki Narin’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları, 17. gününde de devam ediyor. Aile bireyleri sorgulandı, tarlalar arandı ve şu ana kadar soruşturmada tek tutuklu sanık var; o da amca Salim Güran. Öte yandan Narin'in son sözlerine de ulaşıldı.