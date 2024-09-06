BIST 9.940
DOLAR 33,99
EURO 37,80
ALTIN 2.751,30
HABER /  EKONOMİ

Orta Vadeli Program'da kredi kartı limiti detayı!

Orta Vadeli Program'da kredi kartı limiti detayı!

Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da kredi kartlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün 2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.Programda önemli detaylar yer aldı.

OVP'de en dikkat çeken detaylardan biri de kredi kartı limitleriyle ilgili oldu. Habertürk'te yer alan habere göre,  programın satır aralarında kredi kartı limitlerinin kısılacağına dair cümleler yer alıyor. 

Kredi kartı limitlerine gelir ayarı 

Şu anda vatandaşların, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor. Ancak bu gelir mutlaka ücret geliri değil. Bu yüzden bir çok vatandaşın aylık ücretinin kat be kat fazla kart limiti olduğu biliniyor.

Limit ise harcama yani tüketim demek. Vatandaşlar kimi zaman zorunluluktan kart ile borçlanarak tüketimini artırıyor. OVP ise gelirin çok üstüne çıkan kart limitine düzenleme getirileceğini belirtiyor.

SGK dikkate alınacak

 Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonun sağlanacağı vurgulandı. Vatandaşların gerçek ücretleri SGK'ya bildirildiği için ekonomi yönetimi böylece limitlerin gerçek gelire göre belirlenebileceğini hesaplıyor. Bu durum bir çok vatandaşın kart limitinin tıraşlanacağı anlamına geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol'dan COP29 yolculuğunda önemli imza
Trendyol'dan COP29 yolculuğunda önemli imza
Vestel, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na katıldı
Vestel, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na katıldı
Mega Metal'den ilk yarıda güçlü performans
Mega Metal'den ilk yarıda güçlü performans
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 22 sinema projesine 97 milyon liralık destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 22 sinema projesine 97 milyon liralık destek
Büyük facia! Okulda yangın çıktı, çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti
Büyük facia! Okulda yangın çıktı, çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti
ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor
ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor
İstanbul'da metrobüste yangın çıktı!
İstanbul'da metrobüste yangın çıktı!
'Korsan yemin' yaptıran dönem birincisi teğmenden 'yaptığımdan pişman değilim' açıklaması
'Korsan yemin' yaptıran dönem birincisi teğmenden 'yaptığımdan pişman değilim' açıklaması
'Bahar'a Hasip Aydın geliyor: Nizam Namidar kadroda
'Bahar'a Hasip Aydın geliyor: Nizam Namidar kadroda
Kayıp Narin olayı! Ahmet Hakan: Aile bir sır saklıyor gibi...
Kayıp Narin olayı! Ahmet Hakan: Aile bir sır saklıyor gibi...
Milli heyecan başlıyor! Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Milli heyecan başlıyor! Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
İran'dan sert Zengezur Koridoru projesi açıklaması: Kırmızı çizgimiz
İran'dan sert Zengezur Koridoru projesi açıklaması: Kırmızı çizgimiz