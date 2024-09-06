Orta Vadeli Program'da kredi kartı limiti detayı!

Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da kredi kartlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün 2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.Programda önemli detaylar yer aldı.

OVP'de en dikkat çeken detaylardan biri de kredi kartı limitleriyle ilgili oldu. Habertürk'te yer alan habere göre, programın satır aralarında kredi kartı limitlerinin kısılacağına dair cümleler yer alıyor.

Kredi kartı limitlerine gelir ayarı

Şu anda vatandaşların, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor. Ancak bu gelir mutlaka ücret geliri değil. Bu yüzden bir çok vatandaşın aylık ücretinin kat be kat fazla kart limiti olduğu biliniyor.

Limit ise harcama yani tüketim demek. Vatandaşlar kimi zaman zorunluluktan kart ile borçlanarak tüketimini artırıyor. OVP ise gelirin çok üstüne çıkan kart limitine düzenleme getirileceğini belirtiyor.

SGK dikkate alınacak

Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonun sağlanacağı vurgulandı. Vatandaşların gerçek ücretleri SGK'ya bildirildiği için ekonomi yönetimi böylece limitlerin gerçek gelire göre belirlenebileceğini hesaplıyor. Bu durum bir çok vatandaşın kart limitinin tıraşlanacağı anlamına geliyor.