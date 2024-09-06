Trendyol'dan COP29 yolculuğunda önemli imza

Trendyol, Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Sürdürülebilir Gelecek Platformu ile işbirliği yaptı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, sürdürülebilirlik yol haritası olan Sürdürülebilir Etki Planı doğrultusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Plan çerçevesinde doğaya, topluma ve tüm paydaşlarına olan pozitif etkisini artırmayı sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine alan Trendyol, bu kez Sürdürülebilir Gelecek Platformu ile işbirliğine imza attı.

Agriconnect Türkiye bünyesinde hayata geçen Sürdürülebilir Gelecek Platformu, sektör liderlerini sürdürülebilirlik profesyonelleriyle bir araya getirerek ortak hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılmasını sağlıyor. Platform, Türkiye ve Azerbaycan'ın alanında uzman isimlerinden oluşan Sürdürülebilir Gelecek Danışma Kurulu ile yıl boyu sürecek etkinlikler gerçekleştirecek ve hazırlanan raporları kamuoyuyla paylaşacak.

Platform, 11-24 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek COP29 Trendyol'un katkılarıyla Green Zone (Yeşil Bölge) alanında yer alacak. Trendyol, COP yolculuğunda baştan sona Sürdürülebilir Gelecek Platformu ile birlikte yürüyecek.

COP29'a Türkiye'den kendi pavilyonuna sahip tek sivil inisiyatif olarak katılacak olan Sürdürülebilir Gelecek Platformu, COPJourney başlıklı bir paydaş buluşması düzenledi. Buluşmada, COP29'daki ortak hedefler ve gündem maddeleri ele alındı.



- "Türkiye'deki çalışmalarımızı başlatmış oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Trendyol olarak sürdürülebilir bir geleceğe ancak birlikte atılacak adımlarla ulaşılabileceğine inandıklarını belirtti.

Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Geniş ekosistemimizde 'Birlikte Dönüşüm' hedefimizi ortaya koyuyor ve bu dönüşüm yolculuğunu herkes için hızlandırmaya çalışıyoruz. COP29 yolculuğu da bizim için bu 'Birlikte Dönüşme' hedefine hizmet ediyor. COP29'un Azerbaycan ayağındaki çalışmalarımızı da geçtiğimiz günlerde Bakü'de COP29 Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenlediğimiz geniş katılımlı çalıştayla yaptık. Bugünkü paydaş buluşmamızla da Türkiye'deki çalışmalarımızı başlatmış oluyoruz. COP29'da sürdürülebilirlik bakış açımızı, attığımız adımları, hedeflerimizi, projelerimizi ve tüm ekosistemimizde dönüşümü hızlandıran çalışmalarımızı katılımcılara aktaracağız."

Trendyol'un faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda sorumluluklarını yerine getirirken uluslararası standartları baz aldıklarını vurgulayan Poyraz, adım attıkları her yeni ülkede, ajandalarında mutlaka Türkiye'de edindikleri deneyimleri o ülkeye aktarmanın var olduğunu aktardı.

Poyraz, bu ülkeler arasında artık, bu yıl COP'un adresi olan Azerbaycan'ın da bulunduğunun altını çizerek, "Taraflar Konferansı bu anlamda da bizim için özel bir öneme sahip. Bu nedenle Sürdürülebilir Gelecek pavilyonuna katkılarımızın yanında COP29'da kendi pavilyonumuz da bulunacak. Trendyol Pozitif Etki projelerimizi, dünyanın dört bir yanından gelen sürdürülebilirlik profesyonelleriyle paylaşacağız. Yakın zamanda yayınlayacağımız Trendyol 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu eksenimizde ortaya koyduğumuz çalışmalar ve ilerlemeler Bakü'deki önemli gündem maddelerimizden biri olacak. Sürdürülebilirlik bakış açımızı, attığımız adımları, hedeflerimizi, projelerimizi ve tüm ekosistemimizde dönüşümü nasıl tetiklediğimizi aktaracağız." değerlendirmesini yaptı.