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Afyonkarahisar'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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H.A. (20) idaresindeki 03 LH 379 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde, R.K. (38) yönetimindeki 42 AGJ 948 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 03 LH 379 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Emre (27) ile kardeşi Onur Bozkurt (25) yaşamını yitirdi, sürücüler ve diğer araçtaki F.B. (40) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki kardeşin cesetleri, yapılan incelemenin ardından ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı.

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