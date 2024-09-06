Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararını verdi: O isimler takımda kalacak! Gelen teklif ne olursa olsun...
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı flaş hamlelerle kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Transfer çalışmalarının sonuna gelen sari-lacivertli ekip, son olarak bir orta saha transferi yaparak lige ve Avrupa'ya odaklanmak istiyor. Bu sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımda kalmasını istediği yıldız isimler için kesin kararını verdi. İşte detaylar...
Jose Mourinho yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında sona geldi.
Sarı-lacivertli ekip, son olarak orta saha bölgesine yapılacak takviyeyle lige ve Avrupa'ya konsantre olmak istiyor. Bu sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımda kalmak istediği isimler hakkında son kararını verdi.
Mourinho, sezon başı kadro planlamasında sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ile görüşmesinde kulübün menfaatleri doğrultusunda oyuncu satışına sıcak baktığını belirtmişti.
Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Brighton'a göndermişti. Jose Mourinho bazı isimlerin gelen teklif ne olursa olsun satılmamasını istedi. Portekizli çalıştırıcının yönetime satış konusunda sunduğu rapora SABAH Spor ulaştı.