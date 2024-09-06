Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararını verdi: O isimler takımda kalacak! Gelen teklif ne olursa olsun...

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Brighton'a göndermişti. Jose Mourinho bazı isimlerin gelen teklif ne olursa olsun satılmamasını istedi. Portekizli çalıştırıcının yönetime satış konusunda sunduğu rapora SABAH Spor ulaştı.