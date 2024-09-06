Polatlar davasında ara karar çıktı! Engin Polat ve 3 sanığa tahliye

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti ile 28 sanığın davasında ara karar açıklandı. Dilan Polat'ın ardından Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. Polatlar davasında tutuklu sanık kalmadı.

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Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Tahliye kararı sonrası Dilan Polat, sevinç çığlıkları attı. Dilan Polat ilk paylaşımını yaptı, sosyal medya paylaşımında 'Enerji' şarkısını söyledi.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

Engin Polat ve 3 sanık için tahliye

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi.

Dilan Polat'ın çığlıkları

Haberi alan Dilan Polat sevinç çığlıkları attı. Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu.

Ayrıca Dilan Polat, kızı Milda'yı arayarak, "Şaka yapmıyorum. Seni almaya geliyoruz. Çorlu'ya gidiyoruz. Baban tahliye oldu kızım, kavuşuyoruz." dedi.

Dilan Polat'tan ilk paylaşım

Dilan Polat tahliye karası sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında 'Enerji' şarkısını söyledi.

Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu tahliye kararını 'Tahliye' diye bağırarak ablasının şarkısıyla kutladı. Aracının sunroofundan çıkArak video paylaşan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun 'Tahliye' diyerek bağırdığı, "İnanılmaz derecede mutluyum, tarifi yok. Türk adaletine sonsuz teşekkürler. Mutluluktan uçuyoruz" dediği görüldü.