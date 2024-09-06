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Trump'ın danışmanından Biden'a çağrı: "Amerikan ordusunu Gazze'ye gönderin"

Trump'ın danışmanından Biden'a çağrı: "Amerikan ordusunu Gazze'ye gönderin"

Donald Trump'ın üst düzey dış politika danışmanı Robert O'Brien, Joe Biden'a seslenerek, Gazze'deki rehinelerin kurtarılması için İsrail'e Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Amerikan özel operatörleri göndermesini istedi. O'Brien, ABD vatandaşlarının kurtarılması için ise Amerikan ordusunun Gazze'ye gönderilmesi çağrısı yaptı.

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Donald Trump'ın ekibi, Gazze'deki rehinelerin kurtarılması planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Trump'ın üst düzey dış politika danışmanlarından Robert O'Brien, ABD'nin, rehine kurtarma çabalarına yardımcı olmak üzere İsrail'e Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Amerikan özel operatörleri göndermesi çağrısında bulundu.

O'Brien, ABD vatandaşlarını kurtarmak için ise Amerikan ordusunun Gazze'ye gönderilmesi gerektiğini savundu.

“Hersh Goldberg-Polin ve diğer masum İsraillilerin öldürülmesini unutmak çok zor. İlk gün, Amerikalıları kurtarmak için Birinci Kademe özel operatörlerimizin Gazze'ye gönderilmesi çağrısında bulundum” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'a seslenen O'Brien, "Hayatta kalan rehinelere yardım etmeleri ve Hamas'a ’kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız' mesajını vermeleri için onları şimdi gönderin!” ifadelerini kullandı.

O'Brien bu çağrısını ilk olarak 7 Ekim'den bir gün sonra Semafor'a verdiği bir mülakatta dile getirmiş ve “ABD'yi savaşa sokmak değil ama terör örgütleri tarafından rehin alınan Amerikalıları kurtarmak için hazırlıklı olmalıyız” demişti.

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