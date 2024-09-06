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Kayseri'de kadın cinayeti! Çalıştığı fabrikanın bahçesinde öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de kadın cinayeti! Çalıştığı fabrikanın bahçesinde öldürüldü

Kayseri'de bir kadın, çalıştığı fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle öldürüldü.

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Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de H.G, çalıştığı fabrikanın bahçesinde M.B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, kadına av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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