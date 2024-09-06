Migros birinciliği aldı Avrupa'da hedefi büyüttü

Migros, "ESM: European Supermarket Magazine" (Avrupa Süpermarket Dergisi) ve Brand Finance işbirliğiyle hazırlanan "Avrupa'nın En Güçlü 50 Perakendecisi" sıralamasında birinci seçildi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, Avrupa'nın önde gelen gıda perakendecilerinin yatırım, performans ve marka gücü değerlendirilerek her gıda perakendecisine bir puan verildi. Migros AAA+ notu alan tek gıda perakendecisi olarak birinci sırada yer alarak, Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi unvanını kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, müşterilerine her zaman en iyi alışveriş deneyimiyle hizmet vermek için çalıştıklarını belirtti.

Çok formatlı, çok kanallı ve entegre iş modelleriyle sürekli büyüyüp, sektörde ve ülkede büyümeyi yaygınlaştırdıklarını aktaran Tort, şunları kaydetti:

"Perakende yaklaşımımızı oluşturan fiziki mağazalarımız ve online kanallarımızla, kişisel bakım ve toptan satış dahil olmak üzere tüm hizmetlerde en iyi seçenek olmak için operasyonlarımızı şekillendiriyoruz. Mağazalarımızın 1/3'ünden fazlasının online hizmet vermesi çok kanallı yapımıza olan bağlılığımızın kanıtı. Online satışlarımızın toplam satışımız içindeki payı yaklaşık 1/5'e ulaştı. (tütün alkol hariç) Bu, önemli bir adaptasyon ve lojistik gücü gerektirir. Türkiye'nin dört bir yanındaki dağıtım ve paketleme merkezlerimizin sayısı sürekli olarak artarak 2026'ya kadar 100'ü aşkın merkeze ulaşacağız."

"Türkiye'deki hanelerin tamamına ulaşıyoruz"

Tort, perakendenin sınırlarını yıkarak müşterilerin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet verdiklerinin bilgisini paylaşarak, "Fintek iştirakimiz MoneyPay, perakende medya iştirakimiz Mimeda, elektrikli araç şarj istasyonlarımız Migen, lojistik çözümümüz Paket Taxi ve hazır yemek iştirakimiz Gurmepack, perakende ötesi yaklaşımımızı oluşturuyor. Türkiye'deki hanelerin tamamına ulaşıyoruz. Müşterilerimizin bize ulaşması ya da bizim onlara ulaşmamız için kendimize 15 dakika hedefi koyduk. İştiraklerimiz ve girişimlerimizle 5 yıl içinde bir Migros daha yaratacağız." ifadelerini kullandı.