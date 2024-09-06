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THY'den ucuz bilet kampanyası

THY'den ucuz bilet kampanyası

THY'nin ucuz bilet kampanyası dikkat çekti. Kampanya kapsamında, 6 -17 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alınacak Doğu Avrupa’ya gidiş-dönüş her şey dahil bilet fiyatları 109 dolardan başlıyor.

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THY (Türk Hava Yolları) kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 6 -17 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2024 – 31 Mart 2025 (Prag, Tallinn, Riga, Kişinev 1 Ekim 2024 – 31 Mart 2025) tarihleri arasında Köstence’ye 109 dolar; Tiflis, Batum, Sofya, Bükreş ve Cluj’a 139 dolar; Budapeşte, Prag, Krakow ve Varna’ya 159 dolar; Kişinev’e 169 dolar; Bakü, Tallinn, Riga ve Vilnius’a 179 dolar; Gence ve Nahcivan’a 189 dolar; Varşova’ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla ulaşabileceğini açıkladı. Koltuk sayısının sınırlı olduğu ifade edildi.

THY, kampanya kapsamında geçerli olan fiyatların, Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceğini vurguladı.

THY
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