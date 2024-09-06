BIST 9.952
DOLAR 33,99
EURO 37,82
ALTIN 2.753,84
HABER /  GÜNCEL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den yanan metrobüsle ilgili İBB yönetimine tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den yanan metrobüsle ilgili İBB yönetimine tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki göstererek, kazaların ve yangınların normalleşmesinin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Abone ol

İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın korkuya neden oldu. İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbulluların tedirgin eden olaya ilişkin Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İBB yönetimini uyarıyoruz. Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller, İstanbul'un ulaşımını çileden çıkarıp, Allah korusun, 'ölümcül bir tehdide' dönüştürdü. Bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve duraklarda çileyle bekleyen on binlerce İstanbullu. Ulaşımda kaza veya arıza olması elbette mümkündür. Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor. İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 100 bin ürün bulundu
Mersin'de denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 100 bin ürün bulundu
Eski WhatsApp uygulaması için son günler: Kapatılacağı tarih belli oldu
Eski WhatsApp uygulaması için son günler: Kapatılacağı tarih belli oldu
Donald Trump gözünü Yahudi oylarına dikti: Harris kazanırsa İsrail...
Donald Trump gözünü Yahudi oylarına dikti: Harris kazanırsa İsrail...
İstanbul'da 9 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da 9 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
Tatil sonrası "okul kaygısı" yaşayan çocuklar için öneriler
Tatil sonrası "okul kaygısı" yaşayan çocuklar için öneriler
Engin Polat'a tahliye... Dilan Polat sevinçten havalara uçtu! 'Devletimiz sağ olsun'
Engin Polat'a tahliye... Dilan Polat sevinçten havalara uçtu! 'Devletimiz sağ olsun'
Türk Telekom'dan az gören çocukları okullarda sevindirecek uygulama
Türk Telekom'dan az gören çocukları okullarda sevindirecek uygulama
THY'den ucuz bilet kampanyası
THY'den ucuz bilet kampanyası
Migros birinciliği aldı Avrupa'da hedefi büyüttü
Migros birinciliği aldı Avrupa'da hedefi büyüttü
AFAD'a ayrılan ödenek 10 bakanlıktan fazla
AFAD'a ayrılan ödenek 10 bakanlıktan fazla
Kayseri'de kadın cinayeti! Çalıştığı fabrikanın bahçesinde öldürüldü
Kayseri'de kadın cinayeti! Çalıştığı fabrikanın bahçesinde öldürüldü