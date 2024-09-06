AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den yanan metrobüsle ilgili İBB yönetimine tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki göstererek, kazaların ve yangınların normalleşmesinin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

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İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın korkuya neden oldu. İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbulluların tedirgin eden olaya ilişkin Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İBB yönetimini uyarıyoruz. Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller, İstanbul'un ulaşımını çileden çıkarıp, Allah korusun, 'ölümcül bir tehdide' dönüştürdü. Bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve duraklarda çileyle bekleyen on binlerce İstanbullu. Ulaşımda kaza veya arıza olması elbette mümkündür. Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor. İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor."