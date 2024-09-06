Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'ın Kovancılar bölgesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı verilere göre deprem 11.35 sularında, 7.8 kilometre derinlikte yaşandı.Abone ol
Elazığ'ın Sarıbuğday-Kovancılar bölgesinde bugün saat 11.35 sularında bir deprem meydana geldi.
Yaşanan depremin 3.2 büyüklüğünde olduğu kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depreme ilişkin mesaj yayımladı. Yapılan paylaşımda depremin derinliğinin 7.8 kilometrede olduğuna dikkat çekildi.